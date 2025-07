ExpoAqui dita moda e setor de selaria está otimista em vender até 100% este ano

Comerciante João Lucena elogia a ExpoAqui e tem boa expectativa para este ano / (Foto Ryan Santos / O Pantaneiro)

Em Aquidauana, município localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, na entrada do Pantanal, o mês de agosto significa troca dos modelitos do guarda-roupa. A ExpoAqui, tradicional feira de exposições da cidade, passa a ditar a moda e o setor de selaria tem suas vendas aquecidas significativamente.

Boa parte da população faz o investimento pessoal para desfrutar das emoções dos quatro dias de festa, com shows nacionais, rodeios, parque de diversão, e muitas outras atrações. A moda country prevalece com bota, chapéu, calças e fivelas, sem contar os bonés e lenços.

O comerciante João Lucena, por exemplo, da Selaria Caçapava-A Casa do Pantaneiro, é um dos parceiros da ExpoAqui, em reciprocidade ao aumento no faturamento que o evento proporciona. Com larga experiência de 45 anos com mercado e cinco anos com Selaria, em Aquidauana e Anastácio, ele está preparado com 3.500 itens a disposição dos consumidores, este ano.

Selaria Caçapava é parceira da ExpoAqui e tem 3.500 itens a para os consumidores para a festa (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Os produtos variam desde a uma simples argola de R$ 3,00 a um arreio completo, passando por sapatos, botas, bonés, roupas, tudo para os gêneros masculino e feminino, adulto e infantil.

“O mês de agosto para a gente é o segundo ou o primeiro Natal. É o nosso melhor mês de venda, em função da ExpoAqui, que, graças a Deus, vem crescendo a cada ano, atendendo as expectativas da região”, projeta Lucena.

Ele elogia as atrações de “grande porte” deste ano e faz uma comparação de sua expectativa, usando por base o aumento das vendas no ano passado. “No ano passado, graças a Deus, nesse mês de agosto, houve 60% de crescimento em vendas. E eu estou preparado esse ano para vender 100% a mais, do que a nossa média mensal”.

Ele disponibiliza linha completa de chapéus cury, calças, camisas, camisetas, botas, botinas, cintos, carteiras, tudo que a pessoa precisa para ir para a festa. São duas lojas: uma na Rua Estevão Alves Corrêa, 2103, próximo a Rodoviária de Aquidauana; e outra na Avenida Integração, número 630, em Anastácio.

Exclusivamente para a ExpoAqui, “nós temos agora as calças jeans da marca King Farm, com promoção completa, uma variedade bem grande. Estamos esperando também chegar agora algumas bolsas da DGO, da Vimar, que são marcas renomadas”.

São produtos com variação de preços, dos mais caros aos mais baratos. Então depende da opção para o cliente de ter produtos de marcas renomadas, um mix adequado à população de Aquidauana e região.

Os calçados são desde sapato, tênis, bota de bico fino e de salto, bico quadrado, bico redondo, salto alto, salto baixo, botas femininas, cano curto, cano longo. E a Selaria Caçapava é um dos pontos de venda dos convites para camarotes da ExpoAqui, na loja de Anastácio.

Serviço

Pontos de vendas:

Selaria Caçapava, Av. Da Integração, 630, Anastácio/MS

Óticas 67 - Rua 7 de Setembro, 582, Centro - Aquidauana/MS

Oficial Country - Rua Manoel Antonio Paes de Barros, Centro

Shows



Dia 14 - quinta-feira - Jads & Jadson

Dia 15 - sexta-feira - Zé Henrique & Gabriel

Dia 16 - sábado - Ralf e Violada Tendél

Dia 17 - domingo - João Bosco e Vinicius

Área VIP



Camarotes - convite individual

Área Premium - 05 pessoas

Pista - Arena - Arquibancadas gratuitas