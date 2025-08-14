Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 13:02

Exposição

ExpoAqui 2025 começa hoje e vai até domingo. Saiba tudo aqui!

Shows nacionais, Rodeio, Violada Tendél, Leilões, Tenda Show, Bar Vitória, palestras e Parque de Diversões, são algumas das atrações de 14 a 17 de agosto

Ademar Cardoso

Publicado em 14/08/2025 às 10:29

Atualizado em 14/08/2025 às 10:31

Shows nacionais todas as noites com acesso liberado ao público não pagante (Foto-montagem Ryan Santos/O Pantaneiro)

A julgar pela cavalgada, realizada no último dia 9, pela primeira vez com bois, a ExpoAqui 2025 promete entrar para a história como a mais original entre todas já realizadas. Hoje (14), logo cedo, correria frenética para a finalização dos detalhes de toda montagem iniciada há dias.

Arena do Rodeio e espaço do público para assistir aos shows (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A cerimônia de abertura está prevista para às 19h. Os portões estarão abertos todos os dias com acesso a shows e demais atrações. Mas, quem preferir camarotes pode adquirir convites nos seguintes postos de vendas: Selaria Caçapava de Anastácio/MS, na Rua Da Integração, 630; Oficial Country, R.Manoel Antonio Paes de Barros, 360, Centro, Aquidauana; e Ótica 67, na R. 7 de Setembro, 582, Centro, Aquidauana.

Parquinho já está pronto para receber as famílias (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Os interessados em comprar pela internet, devem acessar www.pantanalingressos.com.br O passaporte Camarote é válido para todos os dias, com acesso aos shows e a Violada Tendél. O convite da área Premium é para cinco pessoas, na frente do palco e acesso à Violada Tendél. Os bangalôs foram todos vendidos.

Os shows nacionais previstos são:
14 de agosto (quinta-feira) – Jads & Jadson
15 de agosto (sexta-feira) – Zé Henrique & Gabriel
16 de agosto (sábado) – Ralf
17 de agosto (domingo) – João Bosco & Vinícius

Estrutura do After Camarote preparada para as apresentações depois dos shows nacionais (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

E depois dos shows, a festa continua no After Camarote:

Dia 14, quinta-feira, Jarbas & Henrique
Dia 15, sexta-feira, Albertyo & Onofre
Dia 16, sábado, Violada Tendél, com Júlia & Rafaela e Michel & Felipe
E todos os dias DJ Dan

Dom Josimo servirá chope tradicional Pilsen, o chope Ipa, o chope Apa, e o chope de vinho (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Antes dos shows, tem música ao vivo, a partir das 20h, no tradicional Bar Vitória, este ano chamado de Dom Josimo, o requintado restaurante da Rua Estevão Alves Corrêa, esquina a Assis Ribeiro, em Aquidauana. Neste endereço, o Restaurante estará com as portas fechadas e atendendo na Exposição, até domingo.

A música, ao vivo, terá os seguintes artistas:
Michel & Felipe, na quinta-feira, dia 14
Fulvio & Boer com Country & Rock, na sexta-feira, dia 15
Obs.: neste dia é o aniversário de Aquidauana e haverá Feijoada no Dom Josimo
Deja & Oglemar, dia 16, sábado, a partir das 12h e Jarbas & Henrique, às 19h
Brendo & Vinicius, dia 17, domingo, 19h

Equipe de Rodeio profissional e renomada nacionalmente (Foto-montagem Ryan Santos/OPantaneiro)

Rodeio todos os dias como etapa da liga Nacional, valendo vaga para Barretos-SP. Boiadas de qualidade renomada como DR-Davi Rezende, Cia Straliotto, CL Léo Batista, Rancho Ortiz, Santa Bulls e Two Brothers. João César, o Gravatinha, é o atual campeão da ExpoAqui e está pronto para defender seu título.

Os locutores, também, são de primeira: Reinaldo Castanha, Jean Potência, Cícero de Moura e R Junior. Os portereiros são Chocolate e Clodoaldo. E os salva-vidas Zoio de Prata, Guilherme, Bispo e Polaquinho. E o comentarista é Tom Pedroso e a Voz Padrão Reinaldo Aivi.

Amplo espaço para circulação dos visitantes (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Na Tenda Show, os artistas são:
Michel & Felipe
Jarbas & Henrique
Edu & Fernandes
Anderson Chapeludo
Gustavo henrique
Gleice Helena
DJ Dan
Brendo & Vinicius
Raffa & Ruan

ExpoAqui 2025 também é espaço para cuersos e palestras (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)

A ExpoAqui 2025 tem também enriquecimento de conhecimentos agropecuários, com o Circuito Pecuário:

Dia 16 - Recepção de produtores e credenciamento
08h30 - Palestra 1 - Gestão genética de Rebanho: do Sêmen ao Abate
Cassiano Peller - Leader Gestão Genética
09h30 - Palestra 2 Preparo do Touro Pós Compra
Luiz Orcírio - pecuária Gado de Corte
10h30 - Palestra 3 - Resultados da ATeG Bovinocultura de Corte e Oportunidade Pré-Ciclo Pecuário de Alta
Fabiano Pesatti - Senar-AR/MS
12h20 - Mesa redonda - Mediador: Gabriel Pereira - Senar-AR/MS
12h - encerramento




