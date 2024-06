Expotrês apresenta novas tecnologias do agro e leva entretenimento ao público

Divulgação

Tradicional Feira Agropecuária de Três Lagoas, a Expotrês está na sua 46° edição, com grandes shows nacionais ao público, além de apresentar leilões, palestras e novidades para o agronegócio.

O evento começou no dia 12 de junho e segue até domingo, 16.

O governador Eduardo Riedel visitou a feira na sexta-feira, 14, e destacou a importância do evento para o agro, com inovações e equipamentos que vão dar mais produtividade ao setor.

"Uma alegria visitar está exposição, sentir o clima positivo deste evento. Podem sempre contar comigo em iniciativas como esta. Parabéns pela realização desta belíssima festa", disse o governador.

Riedel ressaltou que o Estado está predestinado a crescer, mas que para isto foi criado um ambiente positivo, com grandes investimentos para abrir novas oportunidades aos produtores rurais. "Estamos na fase das indústrias de processamento de celulose, bioenergia, pecuária e grãos. Ainda tem a chegada da produção de laranja, que daqui cinco anos vai ter sua indústria. Isto mostra a diversidade das cadeias produtivas".

Organizado pelo Sindicato Rural de Três Lagoas, o evento conta com o apoio do Governo do Estado. E entre as atrações nacionais estão Luan Santana, as duplas Jorge e Mateus e Zezé Di Camargo e Luciano e o cantor Luan Pereira. Ainda vai ter mais uma competição do tradicional Rodeio.

O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, destacou que o Governo do Estado abraçou e acreditou neste projeto. "Temos que agradecer ainda a população por comparecer e lotar o evento. Nesta edição ainda tem a união do setor agropecuário e da floresta. Esta união do agronegócio é fundamental".

A Expotrês abre as portas todos os dias a partir das 14h, com espaços voltados para pecuária de corte, silvicultura, apicultura, ovinocultura, horticultura e psicultura. Também contará com palestras informativas para orientação aos produtores rurais.

Agenda

O governador também aproveitou a oportunidade para participar do Festival de Bandas e Fanfarras, que ocorreu na área central da cidade.

"Não poderia deixar de participar deste Festival, que faz parte do aniversário da cidade. Temos uma parceria com o município, que tem como resultado obras e investimentos que transformam a vida das pessoas. Vamos continuar contribuindo com este desenvolvimento".