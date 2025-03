Feira da EstaÃ§Ã£o acontece na terÃ§a-feira no bairro Nova Aquidauana

Feiras tradicionais em Aquidauana / Prefeitura Municipal, Divulgação

A Feira da Estação está de volta na próxima terça-feira, dia 1º de abril, no Bairro Nova Aquidauana. O evento começa às 19h e a entrada é franca.

Entre as atrações desta edição, destaca-se o show ao vivo com Jojô & Yuri. Além disso, a feira contará com uma exposição e venda de artesanatos locais, oferecendo opções únicas para quem busca produtos feitos com carinho e criatividade.

A agricultura familiar também terá um espaço especial, com a venda de hortifrútis fresquinhos direto do produtor para a sua mesa.