28 de Outubro de 2025 • 16:14

Evento

Feira da Estação acontece nesta quinta com música e atrações

Evento gratuito acontece na Estação Ferroviária e reúne artesanato, gastronomia e shows regionais

Redação

Publicado em 28/10/2025 às 14:26

Atualizado em 28/10/2025 às 14:33

Feira da Estação / Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A Feira da Estação promete movimentar Aquidauana nesta quinta-feira (30), a partir das 18h, na tradicional Estação Ferroviária do município. O evento, com entrada gratuita, reúne arte, cultura, gastronomia e música ao vivo, valorizando produtores e artistas locais.

Entre as atrações, destaque para o show de Serpa e Joarez Carl, que sobem ao palco com um repertório especial de música sertaneja. Além da programação musical, o público poderá aproveitar a exposição e venda de artesanatos, produtos da agricultura familiar, hortifrútis frescos e uma variada praça de alimentação com comidas típicas.

A feira também conta com um Espaço Kids, garantindo diversão para as crianças e tornando o evento uma opção de lazer para toda a família.

Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, a Feira da Estação tem como objetivo incentivar o comércio local e fortalecer o turismo cultural na cidade.

