15 de Outubro de 2025 • 18:13

Evento

Michel & Felipe animam Feira da Estação dessa quinta-feira

Evento terá show ao vivo, artesanato, agricultura familiar, praça de alimentação e espaço para crianças

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 17:46

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

Acontece nesta quinta-feira, 16 de outubro, mais uma edição da Feira da Estação de Aquidauana, a partir das 18h, na Estação Ferroviária da cidade. A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a comunidade.

A programação inclui apresentação musical da dupla Michel & Felipe, exposição e venda de artesanatos, produtos da agricultura familiar, hortifrútis frescos, além de uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para as crianças, haverá um espaço kids com atividades e brincadeiras.

