Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 21:06

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Feira da Estação acontece nesta quinta em Aquidauana

Evento terá música ao vivo, artesanato, hortifrútis e espaço para crianças

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 17:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Feira da Estação / Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A tradicional Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 18h, na Estação Ferroviária de Aquidauana. A entrada é gratuita.

O evento reúne gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar e atrações culturais. Entre os destaques da noite está a apresentação ao vivo do Grupo Fandango Bom, além de espaço kids para as crianças.

Também haverá venda de hortifrútis frescos, praça de alimentação variada e exposição de produtos artesanais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade

Crianças da zona rural de Anastácio recebe brinquedos na terça-feira

Esporte

Miranda abre inscrições para o atletismo da 41ª Mirancopa

Evento

Michel & Felipe animam Feira da Estação dessa quinta-feira

Evento terá show ao vivo, artesanato, agricultura familiar, praça de alimentação e espaço para crianças

Evento

Festa do Dia das Crianças anima tarde em Piraputanga neste sábado

Publicidade

Evento

Clássicos do automobilismo tomam conta de Ponta Porã no fim de semana

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Sucuri é flagrada engolindo capivara em rio na Serra da Bodoquena

Cena foi registrada por fotógrafo subaquático durante passeio turístico no Rio da Prata

Geral

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em vôos

Proposta segue para votação na Câmara dos Deputados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo