Feira da Estação acontece nesta quinta em Aquidauana

Feira da Estação / Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

A tradicional Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 18h, na Estação Ferroviária de Aquidauana. A entrada é gratuita.

O evento reúne gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar e atrações culturais. Entre os destaques da noite está a apresentação ao vivo do Grupo Fandango Bom, além de espaço kids para as crianças.

Também haverá venda de hortifrútis frescos, praça de alimentação variada e exposição de produtos artesanais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!