Feira da Estação acontece nesta quinta em Aquidauana

Evento terá música ao vivo, artesanato, hortifrútis e espaço para crianças
Feira da Estação / Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana
A tradicional Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 18h, na Estação Ferroviária de Aquidauana. A entrada é gratuita.
O evento reúne gastronomia, artesanato, produtos da agricultura familiar e atrações culturais. Entre os destaques da noite está a apresentação ao vivo do Grupo Fandango Bom, além de espaço kids para as crianças.
Também haverá venda de hortifrútis frescos, praça de alimentação variada e exposição de produtos artesanais.
Evento terá show ao vivo, artesanato, agricultura familiar, praça de alimentação e espaço para crianças
