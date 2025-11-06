Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 01:26

Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

Evento gratuito reúne gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar

Redação

Publicado em 06/11/2025 às 21:00

Feira da Estação / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A Feira da Estação Rodoviária será realizada no próximo sábado, 8 de novembro, a partir das 17h, na Estação Rodoviária de Aquidauana.

O evento gratuito oferece pratos da gastronomia local, artesanato, brinquedos e produtos frescos da agricultura familiar. Também haverá espaço dedicado às crianças com brinquedos e atividades.

A iniciativa valoriza a cultura local e a economia familiar, promovendo o comércio de produtos regionais.

