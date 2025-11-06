Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

Evento gratuito reúne gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar
Feira da Estação / Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana
A Feira da Estação Rodoviária será realizada no próximo sábado, 8 de novembro, a partir das 17h, na Estação Rodoviária de Aquidauana.
O evento gratuito oferece pratos da gastronomia local, artesanato, brinquedos e produtos frescos da agricultura familiar. Também haverá espaço dedicado às crianças com brinquedos e atividades.
A iniciativa valoriza a cultura local e a economia familiar, promovendo o comércio de produtos regionais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Duplas locais como Fred e Victor e Brendo e Vinicius também se apresentam no Clube Arpa
Saúde
Ação do Outubro Rosa e Novembro Azul reuniu comunidade e destacou a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce
Esporte
Evento promovido pela FEFUMEMS terá inscrições gratuitas e apoio da Prefeitura de Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS