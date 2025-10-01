Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 20:54

Evento

Feira da Estação será realizada nesta quinta-feira em Aquidauana

Programação inclui show ao vivo, artesanato, produtos locais e espaço para crianças

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 16:59

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza nesta quinta-feira, 2 de outubro, mais uma edição da Feira da Estação, na Estação Ferroviária da cidade. O evento começa às 18h e tem entrada gratuita.

A programação contará com apresentação ao vivo da dupla Evandro & Quiko, além de exposição e venda de artesanatos, produtos da agricultura familiar, hortifrútis e uma praça de alimentação com diversas opções. Haverá ainda um espaço kids, dedicado às crianças.

