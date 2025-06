Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana com arte, gastronomia e sustentabilidade

Divulgação

Realizada toda primeira sexta-feira do mês, a Feira de Arte e Cultura “Aqui é Sustentável” vem se consolidando como um importante ponto de encontro para a valorização da cultura local em Aquidauana. A iniciativa é promovida pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo, como parte do Programa DEL Turismo.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Obras, e tem como principal objetivo oferecer aos moradores uma noite de celebração à arte, à cultura e à culinária regional.