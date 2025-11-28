Feira de Arte e Cultura traz Papai Noel à Praça da Matriz

Natal da esperança em Aquidauana / O Pantaneiro

A edição de dezembro da Feira de Arte e Cultura – Aqui é Sustentável será realizada no dia 5, na Praça da Matriz, das 17h30 às 22h. A programação ganha clima natalino e inclui a presença do Papai Noel, que terá um espaço reservado para fotos com as famílias.

Além da decoração temática, a feira reunirá artesãos e produtores locais com peças autorais, itens sustentáveis e gastronomia regional. O evento busca valorizar a produção criativa do município e incentivar práticas de consumo consciente.

A chegada do Papai Noel está prevista para o início da noite, e o personagem ficará disponível para quem quiser registrar o encontro. A expectativa é atrair moradores de diferentes bairros e visitantes que circulam pelo Centro.

A organização reforça que a iniciativa tem como proposta aproximar a comunidade, estimular o comércio local e fortalecer a economia criativa em uma das épocas mais movimentadas do ano.

A feira segue com entrada gratuita e contará com estrutura montada especialmente para receber o público ao longo de toda a programação.

