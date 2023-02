Feira Estação retorna nesta quinta na Praça dos Estudantes

Feira começa às 18h / (Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro)

Acontece nesta quinta-feira (2), a primeira edição de 2023 da Feira Estação, na Praça dos Estudantes, em Aquidauana.

Com entrada franca, a tradicional feira começa às 18h, com atração do show do grupo Samba Trio.

Além de música e muitos alimentos típicos, a feira reúne exposição e venda de artesanatos e espaço kids.

O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, coordenado pela SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).