Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

A tradicional feira de Piraputanga está de volta com novo nome e o mesmo clima de alegria e comunidade. A Feira PiraSabor será realizada no dia 15 de novembro de 2025, a partir das 17h, na Avenida Paulo Quevedo, no mesmo local de sempre.

Organizada pelo Comitê de Feirantes de Piraputanga, com apoio da Associação de Moradores, Prefeitura de Aquidauana e Secretaria de Turismo, a feira promete reunir gastronomia local, música, cultura pantaneira, artesanato, brinquedos e plantas.

Com muito trabalho e dedicação, o evento retorna para fortalecer a comunidade local e incentivar o empreendedorismo. Os organizadores convidam todos a chamar os amigos, vizinhos e familiares para prestigiar.

Na feira, o público vai encontrar uma grande variedade de produtos, como bolo, pão, crochê, biscoitos, pastéis, docinhos artesanais, suspiro, bolo gelado, roupas femininas, molhos de pimenta, mudas de plantas, doces caseiros, crepe, morango do amor, açaí, coxinha, espetinho, artesanato em pneu, porções de pastel e peixe, roupas, acessórios, jogos de lençol e plantas.

Durante o evento, também será realizada uma rifa de uma linda garrafa térmica para tereré, organizada por uma das feirantes.

A Área Kids trará diversão garantida para as crianças, com pula-pula e algodão doce, além de preços acessíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!