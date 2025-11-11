Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 21:57

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Evento acontece dia 15 de novembro com gastronomia e cultura pantaneira

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 16:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tradicional feira de Aquidauana / Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

A tradicional feira de Piraputanga está de volta com novo nome e o mesmo clima de alegria e comunidade. A Feira PiraSabor será realizada no dia 15 de novembro de 2025, a partir das 17h, na Avenida Paulo Quevedo, no mesmo local de sempre.

Organizada pelo Comitê de Feirantes de Piraputanga, com apoio da Associação de Moradores, Prefeitura de Aquidauana e Secretaria de Turismo, a feira promete reunir gastronomia local, música, cultura pantaneira, artesanato, brinquedos e plantas.

Com muito trabalho e dedicação, o evento retorna para fortalecer a comunidade local e incentivar o empreendedorismo. Os organizadores convidam todos a chamar os amigos, vizinhos e familiares para prestigiar.

Na feira, o público vai encontrar uma grande variedade de produtos, como bolo, pão, crochê, biscoitos, pastéis, docinhos artesanais, suspiro, bolo gelado, roupas femininas, molhos de pimenta, mudas de plantas, doces caseiros, crepe, morango do amor, açaí, coxinha, espetinho, artesanato em pneu, porções de pastel e peixe, roupas, acessórios, jogos de lençol e plantas.

Durante o evento, também será realizada uma rifa de uma linda garrafa térmica para tereré, organizada por uma das feirantes.

A Área Kids trará diversão garantida para as crianças, com pula-pula e algodão doce, além de preços acessíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

Evento

Feirinha da Agricultura Familiar ganha novos espaços e celebra com show

Evento

Hoje tem noite do Halloween no Shopping Atlântico

Haverá premiação para a fantasia mais original e show ao vivo

Evento

Violada em Aquidauana traz Patrícia e Adriana neste sábado

Publicidade

Evento

Feira da Estação acontece nesta quinta com música e atrações

ÚLTIMAS

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

Prisão foi feita pela Polícia Civil após ordem da Vara Criminal da cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo