31 de Outubro de 2025 • 21:15

Evento

Feirinha da Agricultura Familiar ganha novos espaços e celebra com show

Reinauguração acontece nesta quinta, 31 de outubro, na Praça Garibaldi Medeiros, com presença do secretário Jaime Vereuk e atrações musicais.

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 18:00

Feira da Agricultura Familiar / Prefeitura de Anastacio

A Feirinha da Agricultura Familiar está de cara nova e convida toda a população para celebrar a reinauguração de seus boxes nesta sexta-feira, 31 de outubro, na Praça Garibaldi Medeiros, em Aquidauana.

A programação tem início às 18h, com a presença do secretário de Produção e Meio Ambiente, Jaime Vereuk, marcando oficialmente a entrega dos novos espaços aos feirantes. Logo depois, a festa continua com um show especial de Rosy Firmo e Alarcón, a partir das 20h.

O evento promete uma noite repleta de música, alegria e valorização da produção local, reunindo agricultores, artesãos e visitantes em um ambiente de confraternização e cultura.

A feirinha funcionará das 14h às 22h, oferecendo o melhor dos produtos regionais, direto das mãos dos produtores para a comunidade.

