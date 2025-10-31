Feirinha da Agricultura Familiar ganha novos espaços e celebra com show

Reinauguração acontece nesta quinta, 31 de outubro, na Praça Garibaldi Medeiros, com presença do secretário Jaime Vereuk e atrações musicais.
Feira da Agricultura Familiar / Prefeitura de Anastacio
A Feirinha da Agricultura Familiar está de cara nova e convida toda a população para celebrar a reinauguração de seus boxes nesta sexta-feira, 31 de outubro, na Praça Garibaldi Medeiros, em Aquidauana.
A programação tem início às 18h, com a presença do secretário de Produção e Meio Ambiente, Jaime Vereuk, marcando oficialmente a entrega dos novos espaços aos feirantes. Logo depois, a festa continua com um show especial de Rosy Firmo e Alarcón, a partir das 20h.
O evento promete uma noite repleta de música, alegria e valorização da produção local, reunindo agricultores, artesãos e visitantes em um ambiente de confraternização e cultura.
A feirinha funcionará das 14h às 22h, oferecendo o melhor dos produtos regionais, direto das mãos dos produtores para a comunidade.
