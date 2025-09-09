Acessibilidade

09 de Setembro de 2025 • 19:31

Evento

Festa da Farinha de Anastácio celebra 17 anos com apresentações culturais

Tradicional festa da região começa na quinta-feira

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 18:31

Festa da Farinha / O Pantaneiro

A 17ª edição da Festa da Farinha de Anastácio será realizada nesta quinta-feira, 11 de setembro, a partir das 19h, no Salão da Casa da Cultura, localizado na Avenida Manoel Murtinho, 876.

A programação inclui apresentações culturais, com destaque para o grupo ATN – Amigos das Tradições Nordestinas e a cantora Vivianny Vieira, conhecida como a "Rainha do Forró".

O evento conta com a participação da Vicências nas Organizações da Grande Festa e tem como objetivo valorizar a cultura local e as tradições nordestinas presentes na região.

A entrada é gratuita.

