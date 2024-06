Festa de São João Batista anima Piraputanga na sexta-feira

Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

Preparem as botas para dançar ao som da tradicional Festa de São João Batista em Piraputanga, em Aquidauana. O evento acontecerá na Praça do Distrito na sexta-feira, 21, e sábado, 22, a partir das 19 horas.

No sábado, a festa será animada pela dupla Max & Vilmar, enquanto no domingo, Fernando Rique & Grupo Fama garantem a diversão com muito ritmo e animação.

Além da música ao vivo, o evento contará com barracas oferecendo comidas e bebidas típicas da época junina, além de uma decoração temática para todos entrarem no clima festivo.