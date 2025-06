Festa de São João Batista começa hoje em Piraputanga

Estrada de Piraputanga / Ilustrativa

Com entrada gratuita, o evento é uma oportunidade para moradores e visitantes se reunirem e vivenciarem o clima junino com uma programação especial. O público poderá desfrutar de danças típicas, comidas tradicionais e apresentações musicais de artistas regionais.

Começa nesta sexta-feira, 20, a tradicional Festa de São João Batista no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. A celebração, que se estende até sábado, 21, promete dois dias de muita animação, cultura e tradição na Praça Central da comunidade, com início a partir das 19h.

Na noite de hoje, a animação fica por conta da banda Flor de Pequi, que traz no repertório uma mistura de forró, sertanejo e música regional. No sábado, a festa continua com o Grupo Trem Bão, que promete um show animado de arrasta-pé para encerrar a programação com muita alegria.

A Praça Central estará decorada com bandeirinhas coloridas, fogueira e barracas com quitutes típicos desta época do ano, como pamonha, curau, canjica, milho verde, bolo de fubá, quentão e outras delícias.

A Festa de São João Batista é uma das celebrações mais esperadas pela comunidade local, fortalecendo os laços culturais e mantendo viva a tradição junina no interior sul-mato-grossense.





