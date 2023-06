Festa do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana continua neste sábado

Evento na avenida tradicional da cidade / Foto: Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Moradores e visitantes curtiram o primeiro dia do 7º Encontro de Relíquias, em Aquidauana, na noite de sexta-feira, 9, na Avenida Pantaneta. A festa continua neste sábado, 10, com diversas atrações,

A festa tradicional reúne exposição de carros antigos e colecionadores. O primeiro dia contou com show eletrizante da banda 262 Rock Club, Mané Coxinha e os Cabeças Oca, e Chicão Castro.

Recentemente, Mané Coxinha saiu do hospital após complicações médicas e emocionou a multidão com o retorno aos palcos de casa.

As atrações continuam:

- 9h - Carreata saindo da Praça dos Estudantes

- 18h show com a Banda Marasmo

- 20h show com a Banda Nômads

- 21h30min show de manobras com Jacaré du Brejo

- 23h Show com Banda Raimundos