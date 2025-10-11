Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:22

Evento

Festa do Dia das Crianças anima tarde em Piraputanga neste sábado

Evento com brincadeiras será realizado na Praça de Piraputanga, a partir das 16h

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 08:35

Atualizado em 11/10/2025 às 10:39

A participação é gratuita e aberta a todas as crianças do distrito e arredores. / Ilustrativa

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será palco de uma tarde especial para celebrar o Dia das Crianças neste sábado, 11 de outubro. A partir das 16h, a Praça de Piraputanga recebe uma programação com diversas brincadeiras e atividades voltadas ao público infantil.

A ação é organizada pela Associação de Moradores de Piraputanga, com o apoio de parceiros locais, e promete reunir famílias da região em um momento de lazer, diversão e integração comunitária.

A participação é gratuita e aberta a todas as crianças do distrito e arredores.

