Festa do Dia das Crianças anima tarde em Piraputanga neste sábado

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será palco de uma tarde especial para celebrar o Dia das Crianças neste sábado, 11 de outubro. A partir das 16h, a Praça de Piraputanga recebe uma programação com diversas brincadeiras e atividades voltadas ao público infantil.

A ação é organizada pela Associação de Moradores de Piraputanga, com o apoio de parceiros locais, e promete reunir famílias da região em um momento de lazer, diversão e integração comunitária.

A participação é gratuita e aberta a todas as crianças do distrito e arredores.

