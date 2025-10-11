Festa do Dia das Crianças anima tarde em Piraputanga neste sábado

Evento com brincadeiras será realizado na Praça de Piraputanga, a partir das 16h
A participação é gratuita e aberta a todas as crianças do distrito e arredores. / Ilustrativa
O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será palco de uma tarde especial para celebrar o Dia das Crianças neste sábado, 11 de outubro. A partir das 16h, a Praça de Piraputanga recebe uma programação com diversas brincadeiras e atividades voltadas ao público infantil.
A ação é organizada pela Associação de Moradores de Piraputanga, com o apoio de parceiros locais, e promete reunir famílias da região em um momento de lazer, diversão e integração comunitária.
A participação é gratuita e aberta a todas as crianças do distrito e arredores.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Programação inclui show ao vivo, artesanato, produtos locais e espaço para crianças
Saúde
Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030
Economia
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS