Festa do Divino Espírito Santo ocorre neste domingo na Capital

Com a parceria e apoio do Governo do Estado, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo ocorre neste domingo (11), a partir das 8h, em Campo Grande. O evento será celebrado na sede do Cotolengo, que fica no bairro Mata do Jacinto. Na sua 26° edição na Capital a festança vai ter várias atrações culturais e artísticas.

A Festa do Divino Espírito Santo começou em Coxim há mais de 128 anos, sendo considerada inclusive a mais antiga de Mato Grosso do Sul. Com o tempo os próprios moradores de Coxim que vieram para Campo Grande resolveram trazer a tradição e fazer a festa também na cidade.

Devido a pandemia a festa ficou suspensa por três anos e agora retoma em 2023, para celebrar a fé e devoção ao Divino Espírito Santo. Com apoio do Governo, o evento vai começar no domingo com o café da manhã, depois terá a missão (9 horas) e em seguida o baile (a partir das 12h), que vai contar com o Canto da Terra, Marlon Maciel e Trem Pantaneiro.

“Estamos realizando a 26° edição em Campo Grande da Festa do Divino, que é uma tradição que começou em Coxim e nós depois trouxemos para Capital. É a nossa devoção ao Divino Espírito Santo. A Festa estava parada há três anos, mas agora estamos reiniciando”, afirmou o vice-presidente da Amades, Noraldino Brito de Miranda.

Ele destacou que a festa só será possível com a parceria e apoio do Governo do Estado. “Momento de devoção e fé, que vamos encerrar as atividades com esta grande confraternização neste domingo, com a participação de muitos devotos e famílias que vão lá prestigiar”.

A Bandeira do Divino chegou em Campo Grande no dia 4 de junho e durante a última semana fez o giro por vários locais, entre eles a Governadoria, onde foi recebido pelo governador Eduardo Riedel. Também passou por outras instituições e residências de fieis até chegar neste dia de encerramento.