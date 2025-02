Festa do Pequi chega ao fim com almoço ao som de Michel & Felipe neste domingo

Iguarias com pequi / Divulgação

A programação da Festa do Pequi segue com muita animação. Neste domingo, 2, a programação se despede com chave de ouro! A partir das 11h, o almoço de encerramento será embalada pelas músicas de Michel & Felipe, prometendo fechar com muita alegria a celebração do sabor e da cultura local.

Durante o sábado, a festa reuniu estilos musicais e delícias gastronômicas. No almoço, o Grupo Spcia agitou o público com um repertório especial de pagode, dando início a um dia cheio de boa música.

À noite, a festa continuou com grande energia, trazendo a cantora Gleici Helena e o Grupo Campezito, que encantaram os presentes e colocaram todo mundo para dançar ao som de músicas animadas e empolgantes.

A grande praça de alimentação conta com diversas opções saborosas, com pratos típicos à base de pequi, além de outras delícias que agradaram a todos os gostos.