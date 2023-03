Festa do Pequi reuniu moradores em tradicional culinária pantaneira e músicas da terra

Pratos típicos na praça de alimentação / (Foto: Divulgação/SETESCC-MS)

O pequi é fruto apreciado na culinária pantaneira, com o gosto forte e inconfundível. Com terra favorável para colheita, o distrito de Camisão, em Aquidauana, começou na noite de sexta-fera (10) a 3ª edição da Festa do Pequi.

Não faltaram pratos diversificados em que o pequi não reinava. Os moradores e turistas encontraram no cardápio pastel de pequi, farofa com pequi, arroz com pequi, entre outros sabores do fruto como ingrediente principal.

"Foi uma festa programa com datas de pagamento pessoas curtir, bastante opções. [A festa] traz o turismo, reconhecimento como gesto de acolhimento", disse uma expositora da feira.

O primeiro dia de show reuniu as duplas Raffa & Ruan, Edu & Hernandes e Victor Gregório & Marco Aurélio.

Com entrada gratuita todos os dias, a festa fomenta o fruto típico da culinária Sul-Mato-Grossense, além de trazer shows de importantes nomes da música estadual.

A 3ª Festa do Pequi é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio da Associação de Moradores de Camisão, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).