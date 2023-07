Festa Julina acontece neste sábado, a partir das 18h, em Aquidauana

Divulgação

O clima caipira vai invadir a Estação Ferroviária de Aquidauana neste sábado, 15 de julho. A iniciativa é do 'Grêmio recreativo Escola de Samba Unidos da Diversidade' que está promovendo o "1º Arraiá do Samba Julino", com entrada franca.

Segundo o organizador, o carnavalesco e artesão Kevin Constantino, a realização do evento é para angariar fundos para a legalização da agremiação, já que a 'Unidos da Diversidade' foi criada este ano. Kevin também reforça a importância para a valorização das maiores festas brasileiras.

O carnavalesco também destaca que as comidas típicas serão vendidas com valores acessíveis, entre R$ 10 reais a R$ 15 reais. O arraial julino também irá contar com um delicioso pagode ao vivo, animado pelo grupo SP&CIA.

A festa conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, através da SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O secretário Youssef Saliba ofereceu todo o suporte, incentivando o evento e a população da cidade possa prestigiar.

O evento promete ser o primeiro de uma série de atividades rumo ao Carnaval 2024.

O arraiá julino terá início às 18h00 na Estação Ferroviária de Aquidauana, que fica na Rua Bichara Salamene, com um ambiente totalmente decorado e confortável para a população.