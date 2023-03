Festival abre vagas para cursos e palestras de fabricação de cerveja

Produção artesanal / Foto: Ilustrativa/Freepik

O 1° Festival de Cerveja de Bonito também conta com programação especial para quem quer se especializar no ‘universo de cervejas artesanais’, com cursos e palestras, degustação sobre a cultura, ministrada por Sergio Espíndola e o curso de Produção da Cerveja, realizado pela Acerva-MS.

Ambos são gratuitos, mas possuem vagas limitadas, de 60 para fabricação e 40 para cultura e degustação de cerveja.



Programação

O Festival da Cerveja ainda inclui shows musicais com grandes nomes da música sul-mato-grossense, como Almir Sater e Bando do Velho Jack, o douradense Douglas da Kombi e as bandas bonitenses Máquinas do Seu Antônio e Mataguew e visita guiada a Fábrica da Bonito Beer Cervejaria, com grupos saindo de hora em hora, iniciando ás 10h e encerrando a última visita ás 15h no sábado.

As inscrições serão realizadas na hora, na Praça da Liberdade. Todo o evento é gratuito, porém a degustação e venda de bebidas alcóolicas é proibida para menores de 18 anos.