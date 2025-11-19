Acessibilidade

21 de Novembro de 2025

Evento

Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 16:16

Comunidade Familiar Cardoso / Governo de MS

A Comunidade Familiar Cardoso recebe, a partir das 17h30, o Festival da Consciência Negra, evento que celebra identidade, arte e diversidade por meio de uma programação plural. A iniciativa reúne feira comunitária, apresentações culturais e atrações musicais que reforçam a importância da data e o protagonismo da cultura negra.

Entre os destaques da noite está o DJ Kuka, que comanda um set especial de flashback, levando ao público sucessos que marcaram gerações.

Grupos locais também se apresentam com dança, música e performances que exaltam tradições e expressões afro-brasileiras.

