Festival da Consciência Negra reúne cultura, música e comunidade em celebração

O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade
Comunidade Familiar Cardoso / Governo de MS
A Comunidade Familiar Cardoso recebe, a partir das 17h30, o Festival da Consciência Negra, evento que celebra identidade, arte e diversidade por meio de uma programação plural. A iniciativa reúne feira comunitária, apresentações culturais e atrações musicais que reforçam a importância da data e o protagonismo da cultura negra.
Entre os destaques da noite está o DJ Kuka, que comanda um set especial de flashback, levando ao público sucessos que marcaram gerações.
Grupos locais também se apresentam com dança, música e performances que exaltam tradições e expressões afro-brasileiras.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Evento
Consciência Negra é tema de feira em Aquidauana
IFMS realiza a Semana da Consciência Negra e Indígena em Aquidauana
Furnas dos Baianos celebra Dia Nacional da Consciência Negra
Cidades
As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Economia
Benefício é garantido pela Constituição: entenda o direito, as regras e os prazos de pagamento do décimo terceiro salário
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS