Festival de Cerveja de Bonito começa hoje com show de Mataguew e Douglas Dakombi

Festa acontece na Praça da Liberdade / (Foto: Divulgação)

Começa nesta sexta-feira, 31, a 1° Edição do Festival da Cerveja de Bonito, na Praça da Liberdade. A programação conta com grandes nomes da música sul-mato-grossense, como Almir Sater e Bando do Velho Jack e artistas locais, além do variado cardápio da bebida que leva o nome da festa.

A abertura está prevista para às 19 horas e, na sequência, a banda bonitense Mataguew anima o público. O artista Douglas Dakombi também se apresenta nesta noite. Cervejarias artesanais de todo MS participam do festival, todas registradas no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento): Bonito Beer, Canalhas, Cantina MS (Dourados), Morena Bier e Prosa.

Serão cerca de 18 estilos de cerveja, com valores a partir de R$ 10 (400ml). Os estandes estarão abertos ao público a partir das 16 horas e às 18 horas será realizada a palestra sobre a Cultura da Cerveja, com degustação, ministrada por Sergio Espíndola.

No sábado (1) os estandes de cerveja e a praça de alimentação abrem às 10h. A programação também inclui o curso de fabricação de cerveja, visita guiada a Fábrica da Bonito Beer Cervejaria, com grupos saindo de hora em hora, iniciando às 10h e encerrando a última visita às 15h. Os shows começam às 18h com a banda bonitense Máquinas do Seu Antônio, seguidos do Bando do Velho Jack às 19h30 e Almir Sater às 21h30. Todo o evento é gratuito, porém a degustação e venda de bebidas alcóolicas é proibida para menores de 18 anos.

“Pensamos em realizar esse evento num período de baixa temporada em nossa cidade, para podermos além de trazer mais diversão para todos bonitenses, fomentar o turismo local. Conseguimos com bastante trabalho e dedicação, fazer da primeira edição, um grande festival com atrações conhecidas pelo público”, destaca o prefeito Josmail Rodrigues.

O I Festival da Cerveja de Bonito é promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com apoio da Fundação de Cultura de MS e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).