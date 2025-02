Festival de Hambúrguer pode entrar no calendário de eventos de MS

Matéria apresentada por Caravina tem o objetivo de fomentar a economia local e incentivar a valorização da cultura gastronômica regional / Luciana Nassar

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 35/2025, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Festival de Hambúrguer, a ser realizado anualmente na última semana do mês de maio. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A última semana do mês de maio foi escolhida em alusão ao Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no dia 28. O evento tem por objetivo fomentar o setor gastronômico, estimular a economia local, incentivar a valorização da cultura gastronômica regional e atrair turistas e visitantes ao Estado.

O deputado Caravina justifica sua matéria. “A realização deste evento contribuirá significativamente para o fortalecimento do setor gastronômico, promovendo estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, food trucks e fornecedores de alimentos. A iniciativa também impulsionará a economia local, gerando oportunidades de negócio, emprego e renda para diversas cadeias produtivas relacionadas ao setor de alimentação e turismo”, destacou.