Festival de Inverno em Bonito vai valorizar identidade cultural de MS

Lançamento da programação / Saul Schramm/Governo do Estado

Durante cinco dias, Bonito vai se transformar em um imenso palco para diversas manifestações culturais, com atrações nacionais e locais. Com novidades e um dia a mais, o Festival de Inverno, que vai acontecer de 23 a 27 de agosto deste ano, está sendo construído de forma transversal, envolvendo diversas pastas da gestão estadual, ouvindo a sociedade, e com apoio do Sesc e parceria da prefeitura.

Para o governador Eduardo Riedel, a cultura é a “única maneira de tocar o coração das pessoas” e o Festival de Inverno de Bonito foi pensado para valorizar a identidade cultural da população. “O Festival de Inverno de Bonito é uma maneira de a gente reafirmar isso, da gente colocar Mato Grosso do Sul em evidência, movimenta economicamente toda uma estrutura importante para o Estado, mas acima de tudo, ela coloca o nosso Estado como uma referência que é importante para o Brasil e para nós mesmos, principalmente, de afirmação”, disse.

Durante cinco dias, Bonito (a 265 quilômetros de Campo Grande) vai se transformar em um imenso palco para diversas manifestações culturais, com atrações nacionais e locais. Com novidades e um dia a mais, o Festival de Inverno, que vai acontecer de 23 a 27 de agosto deste ano, está sendo construído de forma transversal, envolvendo diversas pastas da gestão estadual, ouvindo a sociedade, e com apoio do Sesc e parceria da prefeitura.

Para o governador Eduardo Riedel, a cultura é a “única maneira de tocar o coração das pessoas” e o Festival de Inverno de Bonito foi pensado para valorizar a identidade cultural da população. “O Festival de Inverno de Bonito é uma maneira de a gente reafirmar isso, da gente colocar Mato Grosso do Sul em evidência, movimenta economicamente toda uma estrutura importante para o Estado, mas acima de tudo, ela coloca o nosso Estado como uma referência que é importante para o Brasil e para nós mesmos, principalmente, de afirmação”, disse.

Ocupação hoteleira

Mais de 70% dos hotéis e pousadas já estão reservados para o Festival de Inverno, de acordo com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues. “Estou muito feliz pela data do Festival, que foi escolhida em audiência pública. Já temos mais de 70% de ocupação. Bonito está esperando por vocês”, destacou.

Família

Outro foco do Festival de Inverno de Bonito 2023 é a valorização da participação da família, com a criação do Festival Bonitinho, com diversas atrações para a criançada como o “Mundo Bita”, no dia 25, sexta-feira, e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.

Mundo Bita é um projeto de entretenimento infantil criado pelo músico e designer pernambucano Chaps Melo em 2011. Desde então, já lançou dezenas de singles musicais que arrecadaram diversas certificações de Ouro, Platina, Diamante e Diamante Duplo, com milhões de singles vendidos. Já a dupla Palavra Cantada, formada pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, une em seu trabalho música, brincadeira e educação desde 1994.

Haverá ainda o Corredor de Economia Criativa, com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato.

Participaram também da coletiva de lançamento do Festival de Inverno de Bonito, no Teatro Mundo, a primeira-dama Mônica Riedel; os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica) e Eduardo Rocha (Casa Civil); diretores-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling, Fundesporte, Herculano Borges e do Detran, Rudel Trindade Junior; deputado federal Geraldo Resende; deputado estadual Paulo Corrêa; presidente da Fecomércio MS, Edison Ferreira de Araújo; e o presidente da Academia Sul-mato-grossense de Letras, Henrique Medeiros; além de secretários-adjuntos e outras autoridades.