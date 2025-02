Festival de Verão agita fim de semana em Bonito

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

O Festival de Verão de Bonito chega em 2025 com uma programação especial para aquecer as noites da cidade. O evento acontece de sábado a próxima segunda, de 1° a 3 de março, sempre a partir das 19h30, na Praça da Rádio, e promete atrair moradores e turistas para celebrar a temporada mais quente do ano com muita música.

A programação conta com grandes nomes da música sertaneja e do samba. Entre as atrações confirmadas estão Lucca e Mateus, João Haroldo e Betinho, Munhoz e Mariano, Bruninho e Davi, além da energia contagiante do Samba Pop.