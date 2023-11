Fundação de Cultura divulga atrações musicais nacionais do Festival América do Sul 2023

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul já confirmou as atrações musicais nacionais para o Festival: sobem ao Palco Integração no dia 9 de novembro, às 21h30, Amado Batista; no dia 10, Neguinho da Beija Flor, às 22h30; no dia 11, o rapper Criolo, às 22h30; e no dia 12, Frejat, às 21h15.

Amado Batista - Existem artistas talentosos que são expoentes de um gênero. E existem artistas geniais que criam um gênero. Abrindo o Festival América do Sul 2023, Amado Batista faz parte dessa leva genial – em 44 anos de carreira ele criou uma categoria própria popular brasileira e o retrato está no lançamento comemorativo em CD e DVD de seus maiores sucessos e algumas inéditas pelo Midas Music, “Amado Batista – 44 Anos”.

Pode soar redundante em lançamento comemorativo, mas a verdade é que Amado nunca cantou tanto quanto nesta apresentação e nunca teve sua obra tão bem gravada e registrada. Nas quatro décadas de carreira, Amado passou a fazer parte da cultura brasileira ao criar sua própria fórmula musical. Ele uniu no meio dos anos 1970 a sonoridade das modas de viola, o apuro melódico da Jovem Guarda, o viés popular da música brasileira e escreveu letras em forma de crônicas, com as quais todo mundo se identifica, o que lhe confere também um quê de Bob Dylan brasileiro.

A força de suas canções superou todas as tempestades musicais que o mercado passou desde então. Tanto que o repertório de “Amado Batista – 44 Anos” traz hits de todas as fases, desde o primeiro, “Desisto”, de 1977, lançado inicialmente em compacto. Da mesma década, “O Fruto do Nosso Amor (Amor Perfeito)” ganha versão repaginada na estrutura de arranjo de cordas, piano e banda escolhidos para o trabalho, que resultam no que Rick se refere a um “som espetacular”.

Dos anos 80, “Seresteiro das Noites”, “Chance”, “Mulher Carinhosa”, “Ex-Amor” e “Folha Seca”. Da década de 90 o CD/DVD tem o imenso sucesso “Princesa”, “Amar Amar”, “Quem Foi o Ladrão”, “Não Quero Falar com Ela” e mais duas com convidados e amigos.

Já do repertório do novo milênio, Amado canta “Estou Só”, “Alucinação” e “Solidão Sem Fim”. Só que além da visita à obra, ele abre o trabalho com três inéditas, que no meio da contagem geral entram para a conta de clássicos instantâneos. Melhor exemplo é o primeiro single, “Golpe Fatal”, que abre a apresentação. Os outros dois lançamentos vem logo na sequência, “Larga Tudo e Vem Correndo” e “Amor”.

No final de seu 40º lançamento, Amado cede a última canção para o filho, Rick Batista, que mostra uma pegada romântica em “Da Porta Para Fora”. Poderia soar como passagem de bastão, mas embarcado pela obra que desfilou no registro, no potencial das inéditas e na performance vocal, Amado abre um celeiro de lenha a queimar.

Neguinho da Beija-Flor - Com 50 anos de carreira, é um dos mais expressivos nomes do samba e da música popular brasileira. Compositor de inúmeros sucessos, Neguinho também é conhecido como “O intérprete dos intérpretes”, por ser o dono da voz que conduz desde 1976 a Beija-Flor de Nilópolis no desfile das escolas de samba, a maior manifestação popular da cultura brasileira.

Neguinho da Beija-Flor ostenta uma carreira além das fronteiras da folia, com shows em todos os estados brasileiros e turnês anuais por países de todos os continentes. Aqui e lá fora, enfeitiça as plateias com seus clássicos: “Magali”, “Malandro é malandro, mané é mané... ”, “Obrigado Jesus”, “Bem melhor que você ”, “Malandro também chora “, “A deusa da passarela” e “O campeão” (“Domingo eu vou ao Maracanã”), que, cantada por torcidas de todo o Brasil, tornou-se o hino oficial do Estádio do Maracanã, em 3 de novembro de 2021, como determina a lei 5014/21.

À frente da Beija-Flor desde os preparativos para o Carnaval de 1976 (o primeiro título da escola entre as grandes, “Sonhar com Rei dá Leão”, foi com samba de sua autoria), participou como protagonista de todos os 14 títulos em quatro deles os componentes cantaram sambas que tiveram Neguinho como compositor.

O artista também foi consagrado com premiações de grande relevância no Carnaval do Rio. Venceu cinco vezes o Estandarte de Ouro, maior prêmio individual da festa, concedido pelo jornal O Globo, e arrebatou ainda dez Tamborins de Ouro, dado pelo jornal O Dia.

Mantendo sua atividade artística, Neguinho da Beija-Flor segue na missão de difundir a cultura popular brasileira pelo mundo.

Criolo - Que o samba está presente na vida de Criolo há muito tempo, já não é mais segredo. Para celebrar seu amor por ele, nada melhor que um novo show focado exclusivamente no ritmo, que o cantor paulistano lança agora com a alcunha de Samba Só.

O show é um projeto especial e intimista que reúne ao vivo seus sambas autorais, além de versões de clássicos imortais de sambistas que admira e acompanha desde o início de sua vida e carreira musical. No setlist canções como “Menino Mimado”, “Espiral de Ilusão”, “Fermento pra Massa” e muito mais.

"Sempre tive um carinho muito grande por samba. Música é muito forte e samba é algo muito especial pra nós, pra todo nosso povo, pra nossa cidade, pra minha família. Muita coisa me visitou e desaguou em forma de samba sem que eu pedisse. As músicas começaram a ser um martelo e um formão, que visita a carne e o coração”, explicou Criolo sobre sua relação com o ritmo quando do lançamento do disco e show “Espiral de Ilusão”, em 2017, somente com sambas autorais.

Pelo álbum, Criolo foi contemplado como melhor cantor de samba pelo Prêmio de Música Brasileira em 2018, que também teve o disco como finalista. Além de sua proximidade com o Pagode da 27, Criolo já se apresentou ao vivo e se envolveu em projetos com gigantes do samba como Nelson Sargento, Monarco e Paulinho da Viola.

Em Samba Só, Criolo é acompanhado de um quarteto de músicos de peso, formado por Ricardo Rabelo (cavaco), Gian Correa (violão 7 cordas), Maurício Badé (percussão) e Ed Trombone (trombone e percussão).

Frejat – O show Frejat Ao Vivo, que vai ser apresentado no Festival América do Sul, é um passeio pela trajetória do cantor, uma espécie de viagem biográfica musical. O repertório apresenta alguns de seus maiores sucessos, agora “turbinados” e com energia renovada.

O show investe em um formato musical eficiente (duas guitarras, baixo, bateria e teclados) e revela as muitas facetas da personalidade musical de Frejat em canções pop sofisticadas, baladas bluseiras, MPB revistada e roquenrol do bom. Quem melhor define Ao Vivo é próprio Frejat: "É um show cheio de sucessos pra gente cantar, dançar e se divertir muito".

Frejat sobe ao palco acompanhado por uma das melhores bandas de apoio em atividade no país: Maurício Almeida (guitarra e vocal), Bruno Migliari (baixo e vocal), Humberto Barros (teclados e vocais) e Marcelinho da Costa (bateria e vocais).

Cantando como nunca - acompanhado de sua guitarra nos momentos mais agitados e no violão nas passagens mais baladeiras – Frejat apresenta parcerias com Cazuza, como as emblemáticas “Exagerado”, “Bete Balanço”, “Maior Abandonado”, “Por que A Gente é Assim?” e “Pro Dai Nascer Feliz”, além de uma longa lista de hits como “Por você”, “Pedra Flor e Espinho”, “Amor pra Recomeçar” e “Segredos”.

Clássicos da MPB já consagrados na voz de timbre personalíssimo de Frejat, como “Amor Meu Grande Amor’ e “Malandragem Dá Um Tempo”, também fazem parte do roteiro, assim a versão do autor pra “Malandragem”, eternizada na voz de Cássia Eller.