Funtrab e Escolagov firmam parceria para execução de projeto organizacional

Apresentação na EscolaGov / Divulgação

Nesta quarta-feira, 28, o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) Ademar Silva Júnior, recebeu a diretora de educação continuada da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), Silvana Maria Marchini Coelho e a consultora da Escolagov, Cláudia Bérgamo, para apresentação do projeto organizacional que será desenvolvido com os servidores na Funtrab.

objetivo da consultoria consiste no diagnóstico organizacional sobre o ambiente institucional, saúde mental, relações interpessoais. Também será identificado o potencial de cada servidor para possível desenvolvimento de liderança. E a melhoria das relações de trabalho por meio de uma comunicação efetiva e ambiente saudável.

Após o diagnóstico, serão disponibilizados treinamentos e capacitações, para o desenvolvimento de todos os servidores, com aprimoramento e assim potencializar suas competências pessoais e profissionais. Todo trabalho desenvolvido terá reflexo na melhora das entregas aos trabalhadores que buscam os serviços prestados.

Escolagov

Desde sua criação, a Escolagov garantiu a milhares de servidores públicos a oportunidade de ampliar conhecimentos e adotar atitudes profissionais voltadas ao cumprimento de seus deveres com ética e eficiência. Também contribuiu para a melhoria da gestão pública e para a modernização do Estado.

A Escolagov desenvolve atividades alicerçadas em três linhas de atuação: desenvolvimento do servidor público, desenvolvimento da cidadania e melhoria da governança.