Hoje tem noite do Halloween no Shopping Atlântico

Haverá premiação para a fantasia mais original e show ao vivo
Os participantes são convidados a soltar a criatividade e vestir suas melhores fantasias / Ilustrativa
O clima de mistério e diversão toma conta do Will’s Restaurante, no Shopping Atlântico, em Aquidauana, nesta quinta-feira (31). A casa promove a Festa à Fantasia de Halloween, com show ao vivo de Rafa Granelli a partir das 20h.
Os participantes são convidados a soltar a criatividade e vestir suas melhores fantasias. A mais original da noite será premiada.
Com música, alegria e muito estilo, o Will’s promete uma noite inesquecível.
