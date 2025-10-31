Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 16:56

Evento

Hoje tem noite do Halloween no Shopping Atlântico

Haverá premiação para a fantasia mais original e show ao vivo

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 16:10

Os participantes são convidados a soltar a criatividade e vestir suas melhores fantasias / Ilustrativa

O clima de mistério e diversão toma conta do Will’s Restaurante, no Shopping Atlântico, em Aquidauana, nesta quinta-feira (31). A casa promove a Festa à Fantasia de Halloween, com show ao vivo de Rafa Granelli a partir das 20h.

Os participantes são convidados a soltar a criatividade e vestir suas melhores fantasias. A mais original da noite será premiada.

Com música, alegria e muito estilo, o Will’s promete uma noite inesquecível.

ÚLTIMAS

Cidades

Reunião trata de conservação de máquinas agrícolas em aldeias indígenas

Encontro em Miranda discutiu identificação e uso correto de equipamentos nas TIs Cachoeirinha e Lalima

Economia

Finados: Procon-MS encontra diferenças de preços de flores de até 194,12%

A maior variação encontrada foi no crisântemo pequeno

