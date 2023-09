IFMS de Aquidauana recebe violinistas Quarteto Toccata

Músicos fazem turnê pelo Estado / Divulgação

Os violinistas do Quarteto Toccata se apresentam na próxima sexta-feira, 1°, no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

O encontro acontece a partir das 16h, na biblioteca do campus. O grupo é formado pelos violonistas Jardel Tartari, Marcos Araújo, Pieter Rahmeier e Rafael Salgado, com vasto repertório.

Em 2011 receberam primeira colocação do “Prêmio Campo Grande de Música de Concerto” na categoria música de câmara. Realizaram inúmeros concertos em diferentes cidades brasileiras e participaram de projetos importantes, como o "Violão no MASP" em 2012.

Em 2018 lançaram seu primeiro álbum "Paisagens Brasileiras", que resultou na estreia de novas obras dedicadas ao grupo por importantes compositores brasileiros.

Ainda neste ano, o grupo percorre cidades de MS em turnê, e pelo Brasil, como em São Paulo, Montevidéu- Uruguai e La Plata- Argentina.

Esta apresentação faz parte de um ciclo de concertos financiada pelo governo do Estado de MS através do edital do Fundo de Investimentos Culturais, da Fundação de Cultura do Estado.