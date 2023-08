Igreja Matriz celebra hoje, às 19h30, missa em homenagem a Aquidauana

Igreja Matriz em Aquidauana / Divulgação

Em comemoração ao aniversário de 131 de Aquidauana, acontece hoje, dia 3, às 19h30, a Missa no Aniversário de Aquidauana, na igreja Matriz na Praça Imaculada, no centro da Cidade.

A missa faz parte do cronograma de diversas atividades em comemoração ao aniversário. Os eventos alusivos ao aniversário da cidade iniciam já no dia 2, avançam todo o mês e terminam no dia 25.

Na mensagem oficial do convite, o prefeito Odilon Ribeiro destaca que: "é com imensa alegria e gratidão que convido a todos para celebrar conosco o aniversário de 131 anos de Aquidauana".

Para celebrar o aniversário de Aquidauana, acontecerão eventos esportivos, culturais, sociais, religiosos e várias inaugurações de obras públicas de infraestrutura urbana e escolar.

"Convido a todos a se juntarem a nós nesta grande festa. Sintam-se parte dessa história e celebrem conosco as vitórias alcançadas, os desafios superados e o futuro promissor que nos aguarda. Sua presença será a maior prova de que, juntos, podemos construir uma cidade ainda mais próspera e acolhedora. Espero vocês para abrilhantar nossa festa de aniversário", finaliza o prefeito Odilon Ribeiro.