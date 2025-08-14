Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:04

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Imperdível: dupla Raffa & Serjão promete animar o Bar Dom Josimo na ExpoAqui

Apresentação será durante uma Feijoada especial no feriado de 15 de agosto, aniversário de Aquidauana

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 16:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O show promete reunir o melhor da música sertaneja / Divulgação

A programação da ExpoAqui 2025 promete grandes emoções e, entre os destaques musicais, está a apresentação da dupla Raffa & Serjão, que acontece no dia 15 de agosto, feriado de aniversário da cidade, no tradicional Bar Dom Josimo.

Com um repertório repleto de clássicos do sertanejo raiz, a dupla é conhecida por levar ao público interpretações emocionantes e cheias de autenticidade. O destaque fica por conta da canção "Boate Azul", uma das mais amadas pelos fãs do gênero, que ganha uma interpretação marcante nas vozes de Serjão — considerada por muitos uma das mais belas versões já ouvidas.

Leia Também

• Dom Josimo assumiu o tradicional Bar Vitória da ExpoAqui 2025

• Senar MS abre programação da ExpoAqui 2025

• ExpoAqui 2025 começa hoje e vai até domingo. Saiba tudo aqui!

Serjão, ex-integrante do consagrado grupo Tradição, traz na bagagem anos de experiência e uma carreira promissora no cenário musical do Mato Grosso do Sul. Ao lado de Raffa, a dupla conquistou espaço se apresentando em eventos e casas tradicionais, sempre mantendo viva a essência do sertanejo de raiz.

O show promete reunir o melhor da música sertaneja, com clássicos que embalam corações e trazem à tona memórias de gerações. O Bar Dom este ano a frente do espaço Bar Vitória do Parque de Exposições, será o palco ideal para esse encontro musical inesquecível.

A apresentação da dupla será durante a 8ª Feijoada Dom Josimo, a partir das 12:00. O valor do ingresso para o almoço e R$ 80,00 por pessoa. Mais uma prova de que a ExpoAqui é muito mais que agro: é cultura, tradição e música da melhor qualidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

Evento 

Cavalgada trouxe novidade e força da ExpoAqui 2025 em Aquidauana 

Evento

2ª Feira Quilombola Unificada celebra cultura e tradição em Nioaque

A feira contará com uma programação rica e diversa, incluindo apresentações musicais, comidas típicas da culinária quilombola

Eventos

Teatro de rua chega a Bonito com espetáculo gratuito na praça

Publicidade

Carnaval 

Aquidauana parou com os desfiles e na Capital Escola de Samba faz 50 anos

ÚLTIMAS

Educação

Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Iniciativa da Polícia Civil reuniu servidores municipais para debater prevenção e canais de denúncia

Geral

TJMS promove curso online para preparar futuros adotantes em MS

O curso tem carga horária total de 40 horas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo