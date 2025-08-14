Imperdível: dupla Raffa & Serjão promete animar o Bar Dom Josimo na ExpoAqui

O show promete reunir o melhor da música sertaneja / Divulgação

Com um repertório repleto de clássicos do sertanejo raiz, a dupla é conhecida por levar ao público interpretações emocionantes e cheias de autenticidade. O destaque fica por conta da canção "Boate Azul", uma das mais amadas pelos fãs do gênero, que ganha uma interpretação marcante nas vozes de Serjão — considerada por muitos uma das mais belas versões já ouvidas.

A programação da ExpoAqui 2025 promete grandes emoções e, entre os destaques musicais, está a apresentação da dupla Raffa & Serjão, que acontece no dia 15 de agosto, feriado de aniversário da cidade, no tradicional Bar Dom Josimo.

Serjão, ex-integrante do consagrado grupo Tradição, traz na bagagem anos de experiência e uma carreira promissora no cenário musical do Mato Grosso do Sul. Ao lado de Raffa, a dupla conquistou espaço se apresentando em eventos e casas tradicionais, sempre mantendo viva a essência do sertanejo de raiz.

O show promete reunir o melhor da música sertaneja, com clássicos que embalam corações e trazem à tona memórias de gerações. O Bar Dom este ano a frente do espaço Bar Vitória do Parque de Exposições, será o palco ideal para esse encontro musical inesquecível.

A apresentação da dupla será durante a 8ª Feijoada Dom Josimo, a partir das 12:00. O valor do ingresso para o almoço e R$ 80,00 por pessoa. Mais uma prova de que a ExpoAqui é muito mais que agro: é cultura, tradição e música da melhor qualidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!