Imperdível: dupla Raffa & Serjão promete animar o Bar Dom Josimo na ExpoAqui

Apresentação será durante uma Feijoada especial no feriado de 15 de agosto, aniversário de Aquidauana
O show promete reunir o melhor da música sertaneja / Divulgação
A programação da ExpoAqui 2025 promete grandes emoções e, entre os destaques musicais, está a apresentação da dupla Raffa & Serjão, que acontece no dia 15 de agosto, feriado de aniversário da cidade, no tradicional Bar Dom Josimo.
Com um repertório repleto de clássicos do sertanejo raiz, a dupla é conhecida por levar ao público interpretações emocionantes e cheias de autenticidade. O destaque fica por conta da canção "Boate Azul", uma das mais amadas pelos fãs do gênero, que ganha uma interpretação marcante nas vozes de Serjão — considerada por muitos uma das mais belas versões já ouvidas.
Serjão, ex-integrante do consagrado grupo Tradição, traz na bagagem anos de experiência e uma carreira promissora no cenário musical do Mato Grosso do Sul. Ao lado de Raffa, a dupla conquistou espaço se apresentando em eventos e casas tradicionais, sempre mantendo viva a essência do sertanejo de raiz.
O show promete reunir o melhor da música sertaneja, com clássicos que embalam corações e trazem à tona memórias de gerações. O Bar Dom este ano a frente do espaço Bar Vitória do Parque de Exposições, será o palco ideal para esse encontro musical inesquecível.
A apresentação da dupla será durante a 8ª Feijoada Dom Josimo, a partir das 12:00. O valor do ingresso para o almoço e R$ 80,00 por pessoa. Mais uma prova de que a ExpoAqui é muito mais que agro: é cultura, tradição e música da melhor qualidade.
