Jacaré du Brejo traz adrenalina para o 8º Encontro de Relíquias

Manobras radicais / Luciano Justiliano

Exibindo manobras radicais, o Jacaré Du Brejo apresentou, no segundo dia do 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, um espetáculo impressionante, tanto pelas acrobacias quanto pelo visual. Caracterizado como um jacaré, o motociclista realizou manobras que levaram o público ao delírio, com fogos de artifício e muita música compondo um show que impressionou todos os presentes.

Na última sexta-feira, dia 31, a plateia, diante da arena onde a apresentação aconteceu, pôde ouvir as reações emocionadas dos espectadores. O público estava extasiado diante de um espetáculo impecável e de nível internacional.

Show de motos - Foto: Luciano Justiliano

Salto do Jacaré - Foto: Luciano Justiliano

Ao jornal O Pantaneiro, Flávio Brito, idealizador do grupo, compartilhou a história do Jacaré Du Brejo: “Eu vim do motocross, tive 13 títulos de motocross, 6 títulos de cross country, 2 títulos de velocross, fui campeão brasileiro em 2012. Depois dei uma pausa nas corridas e comecei a trabalhar com shows.”

Segundo Flávio, um dos membros da equipe, o show que realizam exige muita concentração, especialmente porque, em uma das apresentações, ele salta de uma altura de 8 metros, percorrendo 22 metros de comprimento. Além desse momento, há também a realização de manobras aéreas, com muito wheeling (quando o piloto guia com apenas uma roda do veículo no chão), tudo isso em motos de alta cilindrada.

Esse é o segundo ano consecutivo que a equipe se apresenta no Encontro de Relíquias.