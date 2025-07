Jads & Jadson abrem programação de shows na EXPOAQUI 2025 em Aquidauana

Divulgação

A cidade de Aquidauana será palco de um dos eventos mais esperados do ano: a EXPOAQUI 2025, que acontece entre os dias 14 e 17 de agosto, com entrada gratuita.

Nascidos em Catanduvas (PR) e com raízes no Mato Grosso do Sul, Jads & Jadson conquistaram o país com sua pegada sertaneja bruta e letras que falam direto ao coração do povo.

A dupla, que começou ainda na infância e se consolidou no cenário nacional com sucessos como “Jeito Carinhoso”, “Toca um João Mineiro e Marciano” e “Com Todos Menos Comigo”, promete levar um grande público ao Parque de Exposições de Aquidauana.

A EXPOAQUI é considerada a maior festa agropecuária do Pantanal e vai muito além da música. Além dos shows, o evento contará com rodeio profissional, feira agropecuária, leilões de gado, palestras técnicas, além de gastronomia típica e a valorização da cultura regional.

A grade musical ainda traz outras atrações de peso:

15 de agosto (sexta-feira) – Zé Henrique & Gabriel

16 de agosto (sábado) – Ralf

17 de agosto (domingo) – João Bosco & Vinícius

No rodeio, a adrenalina também estará garantida com a presença de competidores de todo o país em busca de uma vaga na grande final em Barretos, um dos eventos mais tradicionais da modalidade.

A EXPOAQUI 2025 é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!