João Bosco & Vinícius encerram a EXPOAQUI 2025 com show gratuito em Aquidauana

Divulgação

Com uma carreira consolidada e mais de duas décadas de estrada, João Bosco & Vinícius são reconhecidos como precursores do sertanejo universitário.

A cidade de Aquidauana será palco de um dos shows mais aguardados da música sertaneja no mês de agosto. No dia 17, domingo, a dupla João Bosco & Vinícius sobe ao palco da EXPOAQUI 2025 para fechar com chave de ouro a maior festa agropecuária do Pantanal. A apresentação tem entrada gratuita e promete atrair uma multidão.

A dupla, que nasceu musicalmente em Mato Grosso do Sul, carrega no repertório sucessos como “Chora, Me Liga”, “Falando Sério” e “Sorte é Ter Você”, além de canções mais recentes que continuam entre as mais tocadas do gênero.

A apresentação em Aquidauana terá clima especial, já que João Bosco & Vinícius têm uma ligação direta com o estado e com o público sul-mato-grossense.

A EXPOAQUI é organizada pelo Sindicato Rural de Aquidauana e conta com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado.

