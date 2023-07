Joao Haroldo e Betinho são as atrações musicais do Talento Regional

Transmissão na TV ALEMS pelo canal 9 da NET / Divulgação

Preparem-se: João Haroldo e Betinho são as atrações musicais do Talento Regional! A dupla sertaneja que marcou o final dos anos 90 com canções inesquecíveis como ‘Coração Idiota’, ‘Pode Voltar Paixão’, e muitos outros, volta aos palcos com força total depois de quase 25 anos de pausa na carreira artística.

Em uma conversa descontraída, João Haroldo e Betinho, conhecidos por serem uma das primeiras duplas a tocarem o sertanejo universitário no Brasil, revelam a nova fase de cantores e compositores no cenário musical de Mato Grosso do Sul. O projeto traz um trabalho de canções inéditas e regravações de renomados artistas da música sertaneja no Brasil. “O público pode esperar muita moda apaixonada, muito arrasta pé, muita música inédita. Estamos terminando de decidir quais serão os artistas, mas garantimos que será surpresa aos nossos fãs”, anunciaram durante o bate papo no programa Talento Regional.

História

João Haroldo, 45 anos, nasceu em Jardim, e Betinho, 46, é natural de Campo Grande. Vindos de famílias simples, antes de optarem pela música, tiveram inúmeras profissões: João Haroldo foi servente de pedreiro, moto taxista e até mesmo peão de fazenda. Betinho, desde cedo, aprendeu o ofício de mecânico de automóveis. Mas movidos pela música sertaneja e a paixão pelo violão, acreditaram na carreira.

O começo não foi fácil. Os amigos tocavam para um pequeno público em restaurantes, churrascarias e barzinhos. Foi num desses barzinhos que a dupla se formou. Pouco a pouco o público foi aumentando, chamando a atenção de casas noturnas da cidade.

Cantando juntos desde 1997, o primeiro disco foi gravado em 2000, um grande sucesso, com a canção “Coração Idiota”, na época, com mais de seis mil cópias vendidas em apenas um dia.

No caminho foram cinco discos até que em 2011 os dois se separaram e decidiram seguir outros rumos. “Sentimos falta dos palcos, da amizade que temos ao longo de todos esses anos e de fazer música bonita. O público pedia demais e nós resolvemos voltar, porque agora é a época, estamos mais maduros”, comenta Haroldo.

Do Barroco ao Barracão

O programa não para por aí. Do Barroco ao Barracão, agora com o quadro do Talento Regional, traz o desfecho da entrevista com a cantora, compositora e pianista Prê Lima. Imperdível!

O Talento Regional está na grade diária de programação da TV ALEMS pelo canal 9 da NET e também pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.