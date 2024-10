Jota Quest e Dora Sanches se apresentam no MS ao Vivo

Banda segue com uma agenda de apresentações nas principais cidades do país / Divulgação

No dia 13 de outubro, o projeto MS ao Vivo traz ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um grande espetáculo de pop rock brasileiro, com show da banda Jota Quest e abertura da cantora regional Dora Sanches. A entrada é gratuita, e os shows têm início às 17 horas.

O evento é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).

Dora Sanches

Dora Sanches, cantora e compositora sul-mato-grossense de 24 anos, vem consolidando sua carreira no cenário artístico-musical brasileiro com uma voz autêntica e marcante, que se destaca por seu estilo diferenciado em relação à maioria das cantoras de sua geração.

Sua música é uma fusão de suas raízes com influências da soul music americana e do pop contemporâneo internacional, criando um som singular. Desde sua estreia no Rio de Janeiro e sua performance como atração de abertura no show de Marisa Monte, em Campo Grande, Dora já participou de importantes festivais pelo país, como o Pop Up Festival, em Juiz de Fora, apresentações no Blue Note, em São Paulo, e no Festival de Inverno de Bonito, onde chamou a atenção de grandes nomes da música brasileira, como Almir Sater e Geraldo Espíndola.

Dora transita com naturalidade entre a MPB e um pop mais orgânico, sem perder o toque rural de sua origem. Além de sua estreia com o single “Nunca é Tarde Demais”, ela lançou mais quatro singles em 2023, incluindo a faixa “Meu Lugar”, em um belo dueto com o cantor e ator Gabriel Sater.

O ano de 2024 começou com grandes oportunidades para Dora. Ela abriu o show de Tiago Iorc em Campo Grande, fez uma participação especial no show de Xantoné Blacq no Rio de Janeiro e voltou aos palcos do Blue Note, tanto na capital carioca quanto em São Paulo. Agora, prepara-se para uma apresentação especial na abertura do MS ao Vivo, trazendo seu talento e carisma ao público.

Jota Quest

Após um 2023 marcado por shows com ingressos esgotados em todo o Brasil, a banda Jota Quest segue em turnê, com uma agenda de apresentações nas principais cidades do país. No dia 13 de outubro, a banda mineira será a atração principal do MS ao Vivo, celebrando 25 anos de carreira com a turnê “Jota25”.

“Há 25 anos, estamos vivendo esse sonho maravilhoso. Ter uma banda e sair pelo Brasil tocando e cantando já é incrível, mas a energia que recebemos do público é indescritível”, afirma o vocalista Rogério Flausino. “Por isso, decidimos prolongar a turnê e registrar um desses grandes momentos. Será o maior presente de aniversário que poderíamos receber, e desde já agradecemos a todos”, completou.

*Com informações da Comunicação Setesc