Lançamento da 8ª Feira Literária de Bonito será nesta terça-feira

A 8ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito) será oficialmente lançada nesta terça-feira, 4, às 19 horas, no Bonito Beer. O evento, que ocorrerá de 3 a 7 de julho, conta com o apoio institucional da Prefeitura de Bonito e terá como palco principal a Praça da Liberdade, com uma programação totalmente gratuita.

Este ano, a Flib tem como tema “Literatura: as fronteiras e as travessias”, explorando as diferentes dimensões da literatura e suas conexões com culturas e histórias. Durante o evento de lançamento, a organização apresentará a programação oficial e exibirá uma mostra das edições anteriores da feira.

A edição de 2024 homenageará dois grandes escritores brasileiros: Hélio Serejo e Graciliano Ramos. Hélio Serejo, nascido em Nioaque, é conhecido por suas narrativas que retratam a cultura regional através de contos e causos, revelando fragmentos de histórias e memórias vividas. Sua obra é um espelho das fronteiras culturais e geográficas do Brasil.

Graciliano Ramos, um dos mais importantes escritores do romance regionalista dos anos 1930, também será homenageado. Sua obra "Vidas Secas" é emblemática por retratar os deslocamentos e desafios enfrentados pelos sujeitos nas diferentes regiões brasileiras, contribuindo para a formação das identidades e estabelecendo novos territórios literários.

Com uma programação rica e diversificada, a 8ª edição da Flib promete ser um ponto de encontro para amantes da literatura e cultura, promovendo reflexões sobre as fronteiras e travessias literárias. A feira é uma excelente oportunidade para conhecer novas obras, revisitar clássicos e celebrar a riqueza da literatura brasileira.