Luzes e apresentações de Natal começam no domingo em Aquidauana

Natal da esperança acontece o mês inteiro / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana divulgou o convite para mais uma edição do Natal da Esperança, com cronograma especial a partir de domingo, 3.

O início das atividades natalinas será na Praça dos Estudantes, com a iluminação das luzes, chada do Papai Noel e apresentação da Banda Exaltation Brass.

A festa ainda contará com a presença do prefeito Odilon Ribeiro e a primeira-dama Maria Eliza, às 18h, com entrada franca todos os dias.