Maciel Corrêa e Ases do Pantanal se apresentam no 2° Festival de Pesca em Bonito

Músicos sobem ao palco no festival / Divulgação

Prepare-se para um fim de semana repleto de música regional autêntica no 2° Festival de Pesca do distrito Águas do Miranda, em Bonito. Com a presença confirmada de Maciel Corrêa e Ases do Pantanal, o evento promete ser uma verdadeira celebração da cultura local.

Marcado para os dias 26 a 28 de abril, este festival é muito mais do que apenas uma competição de pesca. É uma oportunidade de reunir amigos, famílias e amantes da música para desfrutar de um ambiente animado e cheio de energia.

Com Maciel Corrêa e Ases do Pantanal garantindo o entretenimento, você pode esperar por performances emocionantes e vibrantes, que certamente vão animar a plateia e fazer todos dançarem ao ritmo contagiante da música regional.