Mágico Thiper encanta o público no 8º Encontro de Relíquias

Mágico Thiper / Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

A avenida Pantaneta, localizada no bairro Alto da cidade de Aquidauana, passou por uma transformação nos dias 30, 31 e 1º de junho, graças à presença do mágico Thiper, de Campo Grande. Seus truques encantaram crianças e adultos, deixando todos maravilhados e o profissional muito satisfeito, em uma troca "mágica" de encantos.

Ao Pantaneiro, o mágico explicou que é sempre um privilégio estar no evento. "É sempre um prazer, estou pela terceira vez no Encontro de Relíquias, que é um evento muito emocionante com pessoas calorosas da cidade. Na verdade, sinto as emoções da cidade."

O ilusionista Thiper no 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Ronald Regis

Thiper revelou que trouxe novidades para a edição deste ano."Preparei algumas coisas bem diferentes, com a marca dos patrocinadores. O mágico sempre busca inovar."

O Encontro de Relíquias, realizado na Avenida Pantaneta, é um evento gratuito que tem atraído entusiastas de carros antigos de todo o Estado. Além de proporcionar momentos nostálgicos, o evento oferece uma variedade de atrações, incluindo shows, parque de diversões, praça de alimentação e artesanato, garantindo uma experiência inesquecível para os visitantes.