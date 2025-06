Mais de 15 mil pessoas lotaram shows de Atitude 67 e Top Samba

Daniel Reino

O evento, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura (FCMS), em parceria com o Sesc/MS, reuniu cerca de 15 mil pessoas em uma grande celebração à música e à cultura regional.

Com muito carisma e o tempero musical típico de Mato Grosso do Sul, as bandas Top Samba e Atitude 67 animaram o público que lotou o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, neste domingo (15), durante mais uma edição do projeto MS ao Vivo.

Com raízes cravadas em solo sul-mato-grossense, os dois grupos levaram ao palco um show marcado pela alegria, pela diversidade de influências e por uma forte conexão com o público.

Amigos de infância, os integrantes do Atitude 67 compartilharam momentos especiais da carreira, relembrando os tempos em que frequentavam o parque como espectadores.

“A gente vem daqui, aprendemos a andar de skate aqui, assistimos muitos shows aqui. Agora estamos no palco, com esse público maravilhoso. É muito gratificante", afirmou Regê, percussionista da banda, que é formada ainda por Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric e Karan.

Em meio ao show, uma das espectadoras mais emocionadas era Lecir Regenold, mãe do músico Regê. Ela lembrou que o filho decidiu deixar a carreira acadêmica em Oceanografia para apostar na música em São Paulo. “Na hora fiquei preocupada, mas agora estou aqui vendo ele no palco, onde ele já esteve tantas vezes assistindo outros artistas. É uma emoção enorme”, disse.

Já o Top Samba, com quase duas décadas de estrada, também mostrou sua força ao público campo-grandense.

Comandado por Vinicius Barreto nos vocais, o grupo celebrou a oportunidade de tocar em um palco simbólico para a cultura do estado. “Assistimos a muitos shows aqui, e hoje, estar nesse palco é uma conquista. Nossa agenda está cheia, tocamos cinco vezes só essa semana. É um sonho que estamos vivendo”, relatou o cantor. A banda também é formada por Lucas Bastos, Alex Júnior e Abdon Neto.

A mistura de ritmos, que vai do pagode ao regionalismo sul-mato-grossense, é uma marca das duas bandas.

Karan Cavallero, do Atitude 67, destaca que cada integrante traz influências diferentes, o que cria uma sonoridade única. “Temos o instrumental tradicional do pagode — pandeiro, cavaco, reco, surdo —, mas como cada um tem uma formação diferente, surgem novas ideias. Misturamos isso com a música do nosso estado”, explicou.

O Top Samba também vem incorporando sonoridades da cultura local. Em apresentações recentes em São Paulo, a banda experimentou incluir elementos da vanera, ritmo popular na fronteira de MS, inspirado no som do grupo Tradição. “Foi muito bem recebido. É uma forma de homenagear os artistas que admiramos e mostrar de onde viemos”, contou Vinicius.

Antes dos shows, o público foi envolvido pelo cortejo cênico musical “Andança Brincante”, apresentado pelo Ateliê Ramona Rodrigues. Com cantigas de roda, parlendas e brincadeiras tradicionais, o espetáculo encantou adultos e crianças, resgatando memórias afetivas com músicas como Alecrim Dourado, Se essa rua fosse minha e Fui no Itororó.

A noite foi marcada por emoção, celebração e muito orgulho da cultura produzida em Mato Grosso do Sul. O MS ao Vivo reforça sua missão de valorizar artistas locais e levar entretenimento gratuito e de qualidade à população.

