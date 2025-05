Maracaju recebe a sexta edição da Festa do Milho com música e gastronomia típica

Festa do Milho é tradicional na região / Divulgação

A cidade de Maracaju será palco, neste fim de semana, da sexta edição da tradicional Festa do Milho. O evento, que já faz parte do calendário cultural da região, promete reunir moradores e visitantes com uma programação variada e repleta de atrações gastronômicas e musicais.

Com início nesta sexta-feira, a partir das 18h, na Praça Central de Maracaju, a festa contará com uma ampla variedade de pratos preparados à base de milho, trazendo à mesa o melhor da culinária local. Comidas típicas e bebidas também estarão à disposição do público, celebrando os sabores e tradições da região.