Marcha para Jesus celebra a fé no aniversário de Aquidauana

Evento atraiu moradores na Avenida Pantaneta / O Pantaneiro

No último sábado, 10, Aquidauana celebrou seus 132 anos com a tradicional "Marcha para Jesus", evento que reuniu famílias e cristãos de diversas denominações para um dia de louvor e adoração. A marcha, organizada pelo CONSEPMAS (Conselho Estadual de Pastores) e pela AMEA (Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana), além do apoio da Prefeitura e do Governo do Estado.

O evento começou no período da tarde, com os participantes percorrendo ruas da cidade, como a Rua Luiz da Costa Gomes, onde pararam em frente ao Paço Municipal e à delegacia de Polícia Civil para momentos de oração. A animação ficou por conta da Banda “12e2”, de Campo Grande, que acompanhou os fiéis até a Arena de Eventos na Avenida Pantaneta.

Na arena, o público foi recebido com apresentações da Banda do Conselho de Pastores, seguida pela Banda Alfa. A noite foi encerrada com um show da banda de renome nacional Disco Praise, que levou os presentes a momentos de louvor e diversão, apesar das baixas temperaturas.



O pastor Lucas Herculano, presidente da AMEA, agradeceu o apoio do prefeito Odilon Ribeiro, do governador Eduardo Riedel, e de todos que contribuíram para a realização do evento.



