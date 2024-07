Mesa no Bonito CineSur discute impacto das Film Commissions na cultura e turismo

Neste domingo (21), o Bonito CineSur promoveu uma mesa redonda com a presença dos diretores-presidentes das fundações de Turismo e de Cultura de Mato Grosso do Sul e das Film Commissions de São Paulo e Belo Horizonte. A mediação foi realizada por Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo, e contou com a participação de Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente da Fundação de Cultura, que apresentou a nova direção da Film Commission MS (Mato Grosso do Sul).

Thaylane Cristina, coordenadora da BH Film Commission (Belo Horizonte), e Ana Carolina de Araújo Silva, coordenadora da SP Film Commission (São Paulo), ressaltaram a importância do suporte ao audiovisual oferecido por uma Film Commission, tanto regionalmente quanto para produções de outras regiões que buscam locações. Thaylane destacou que a criação da Film Commission de Belo Horizonte resultou no reconhecimento do audiovisual mineiro em festivais internacionais. Já Ana enfatizou o impacto das grandes produções nacionais e estrangeiras no desenvolvimento do audiovisual paulistano.

A criação de um observatório de dados para acompanhar os números das produções foi outro ponto destacado por ambas as coordenadoras. São Paulo e Belo Horizonte possuem levantamentos precisos dos valores movimentados, essenciais para demonstrar o retorno da atuação das Film Commissions. Em São Paulo, a política da SP Film Commission levou à criação de um sistema de retorno financeiro para as produções, o cash rebate, atraindo novas produções e fomentando o setor, como as filmagens da Netflix realizadas na cidade desde 2021.

Bruno Wendling destacou o impacto da atuação de uma Film Commission na economia local, fortalecendo a indústria do audiovisual e do turismo, e, consequentemente, a economia criativa. Eduardo Mendes ressaltou a importância da colaboração entre as pastas de turismo e cultura, facilitada pelo posicionamento estratégico em uma mesma secretaria. A sinergia entre as equipes é fundamental para estimular a atuação da Film Commission MS em todo o estado, mapeando locações e catalogando profissionais do audiovisual em cada cidade.

Eduardo Mendes conduziu uma breve apresentação sobre a Film Commission MS e suas perspectivas para curto e médio prazo. A prioridade é avançar no cadastro de profissionais e no catálogo de locações, além de firmar parcerias com instituições envolvidas no escopo da comissão. No final da apresentação, Eduardo Mendes apresentou a nova equipe da Film Commission MS: a coordenadora Ana Ostapenko, o jornalista Daniel Rockenbach e o diretor do Museu de Imagem e do Som de MS, Alexandre Sogabe.

Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a relevância da mesa-redonda. "A colaboração entre turismo e cultura é essencial para o fortalecimento da indústria audiovisual no nosso estado. A Film Commission MS tem um papel crucial em atrair produções e promover nosso potencial cultural e turístico, gerando emprego e renda para a nossa população".

O que é uma Film Commission?

Uma Film Commission é uma comissão de filmagem regulamentada por órgãos públicos, algumas configuradas como parcerias público-privadas, cada qual com sua regulamentação interna. No Brasil, a maioria é municipal, geralmente situadas em grandes capitais. Em Mato Grosso do Sul, o governo estadual criou, em 2014, a Film Commission MS, que atende todos os municípios do Estado.

*Com informações da Setesc