Ministério da Cultura e Prefeitura de Aquidauana promovem Cine Clube

Exibição na noite de quinta / Divulgação

Aquidauana se prepara para receber uma mostra audiovisual imperdível com produções sul-mato-grossenses no fim de semana, em Piraputanga. O evento, organizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a Prefeitura Municipal, promete quatro dias de cinema gratuito e conversas inspiradoras com renomados cineastas locais.

O Cine Clube teve início na quinta-feira, 11, com a vernissagem da exposição de pinturas do acervo do Coletivo Terra Vermelha, às 18h. A noite continua com as exibições dos filmes "Os Morros de Aquidauana", "Piraquilombo" e "Paralelos",

Nesta sexta-feira, 12, os espectadores poderão desfrutar de "Pé de Histórias, Árvores que Guardam Nossas Memórias" às 19h, seguido por uma sessão especial de cinema de animação das décadas de 70 e 80 às 20h. O destaque do dia será o bate-papo com Celso Arakaki, coordenador do Núcleo de Cinema de Animação de Campo Grande na década de 80, às 20:30h.

No sábado, dia 13, a programação continua com "Mosarambihára, Semeadores do Bem Viver 2016", "Poty" e "Brava Gente Brasileira", a partir das 19h.

O encerramento do evento, no domingo, dia 14, trará as exibições de "O Índio Velho - Memória Ancestral" às 19h e "A Dama do Rasqueado - Delinha" às 20h.

Maritssa Camargo, do coletivo Natur.Pira, explica que o evento é o primeiro projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso do Sul."Piraputanga é pioneiro".

O Natur.Pira, Coletivo de Apoio ao Desenvolvimento Ecológico, Turístico, Cultural e Esportivo de Piraputanga, é um dos apoiadores do evento, reforçando o compromisso com a valorização da cultura local através do cinema.

O Cine Clube promete ser um ponto de encontro para amantes do cinema e interessados na cultura sul-mato-grossense, proporcionando momentos de reflexão e celebração da arte audiovisual regional.

Confira o cronograma completo:

19h - Pé de Histórias, Arvores que guardam

Nossas Memórias

20h - Cinema de Animação da década de 70 e 80

20:30h - Bate-papo com Celso Arakaki

coordenador do Núcleo de Cinema de Animação

de CG da década de 80

Sábado (13)

19h - Mosarambihára, Semeadores do Bem Viver 2016

19:15h - Poty

19:30h - Brava Gente Brasileira

Domingo (14)