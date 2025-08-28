Miranda promove Estação Cultural no pátio da Estação Ferroviária

Evento será no dia 5 de setembro e reúne música, dança, teatro e cinema
Entrada de Miranda / Divulgação
No próximo dia 5 de setembro, a partir das 19h, o pátio da Estação Ferroviária de Miranda será o cenário da Estação Cultural, evento que celebra a identidade e a diversidade cultural da região pantaneira.
A programação inclui música com artistas locais, apresentações de dança, teatro, cinema e manifestações culturais que valorizam as raízes mirandenses, além das influências indígenas, rurais e pantaneiras que marcam a história da cidade.
Aberto ao público, o encontro é voltado para toda a família e tem como objetivo reunir diferentes gerações em torno da arte, cultura e tradição. A entrada é gratuita.
